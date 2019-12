Un albero è caduto nel giardino pubblico antistante il Tribunale di Avellino a causa del maltempo. Per una serie di circostanze fortuite non sono stati coinvolti veicoli e pedoni. L’Irpinia da questa notte è sferzata da raffiche di vento e piogge abbondanti. La frazione Celzi del Comune di Forino è nuovamente allagata. Lo scorso novembre l’area finì sotto un metro di acqua, gli spostamenti furono garantiti con i gommoni della Protezione civile che è tornata sul posto per controllare la situazione di concerto con l’amministrazione comunale. © RIPRODUZIONE RISERVATA