Avellino: botte e minacce alla ex, scatta il divieto di avvicinamento

Stalking nei confronti della ex compagna, scatta il divieto di avvicinamento per un 53enne di Avellino. È stato eseguito dalla agenti della Squadra Mobile che hanno notificato il provvedimento del gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo irpino.

Il 53enne è accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna una 33enne ucraina. L'uomo non si era rassegnato alla fine della relazione e aveva messo in atto atteggiamenti vessatori e violenti nei confronti della donna. In un caso le aveva procurato anche delle lesioni, giudicate guaribili in sette giorni.