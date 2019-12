Botti illegali, la polizia ha arrestato un 56enne irpino. Le indagini sono partite a inizio dicembre in provincia di Torino quando è stato ammanettato una persona di Rivarolo Canavese scoperto in possesso di 145 bombe artigianali. Le investigazioni hanno consentito di risalire al fornitore. Si tratta del 56 avellinese è stato tratto in arresto dagli agenti della divisione di polizia amministrativa e da personale della Questura di Avellino, poiché responsabile di detenzione di esplosivo. Nel corso della perquisizione, in locali nella disponibilità dell’uomo, è stato rinvenuto un cospicuo quantitativo di materiale pirotecnico, tra questi 48 bombe carte “Thunder” e manufatti esplodenti estremamente pericolosi Nel corso dell’attività è stata denunciata anche la sorella dell’arrestato. Presso la sua vendita di materiale pirotecnico, gli agenti hanno trovato e sequestrato oltre 24 chili di materiale pirotecnico poiché in esubero al quantitativo massimo detenibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA