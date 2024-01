Brucia auto in centro, è giallo sull'origine del rogo

Si tinge di giallo l’incendio di una vettura in centro città.

Il rogo si è verificato nel corso della notte in via Scipione Bellabona.

Il tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale, ha permesso di spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero ad altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

Non si sono registrati ulteriori danni. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino per effettuare i rilievi di propria competenza. Sono stati raccolti una serie di elementi per cercare di risalire all’origine delle fiamme.