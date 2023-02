Furti in casa, i carabinieri cinturano la città

Scatta il piano dei carabineiri contro i furti in casa, Controlli rafforzati sulle principali strade di accesso ad Avellino. La città è stata cinturata nella giornata di oggi con controlli strettissimi; posti di blocco dei carabinieri del comando provinciale in azione per l'intera giornata. Si stringe il cerchio attorno alle bande di topi d'appartamento che hanno messo sotto pressione case isolate, villette, ma anche condomini in pieno centro. I controlli proseguiranno anche nella serata.