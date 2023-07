Un branco di cinghiali adulti l'altra sera è andato a spasso per il corso principale di Venticano. Una scena decisamente insolita per chi si è ritrovato sotto casa o per strada gli ungulati ed è rimasto sorpreso sì ma anche abbastanza spaventato dalle sagome irsute. Da qualche giorno gli avvistamenti di cinghiali a pochi passi dai centri abitati si sono moltiplicati, non solo a Venticano.

Sempre più spesso nella zona vengono segnalati incontri ravvicinati. Fa comunque scalpore vederli gironzolare, alla ricerca di cibo, nelle prossimità dei paesi e delle case. L'altra sera un branco se n'è andato a spasso indisturbato per le vie di Venticano. Rovistano, grufolano, setacciano a modo loro il territorio dove si stanno ripopolando a dismisura. Questo è infatti il tempo della riproduzione per i cinghiali, e la chiusura della caccia ha poi favorito l'incremento esponenziale della loro presenza per le valli irpine.

I danni causati ai raccolti sono purtroppo incalcolabili, e quasi mai ottengono un risarcimento adeguato. Quello di Venticano è solo l'ultimo di una lunga serie di avvistamenti di ungulati nei borghi del Medio Calore. Qualche ora prima un anziano di Chiusano San Domenico si è ritrovato nell'orto dietro casa una schiera nutrita di cinghiali affamati alla disperata ricerca di vivande.

Dopo aver smosso le zolle di terra inappagati si allontanano. Stessa scena a ridosso dell'abitato di Pietradefusi e nelle campagne attorno al centro abitato di Montemiletto dove le bestiole pascolano giulive tra i filari di vigneti e uliveti. Per fortuna ad oggi non è stato mai registrato alcun inconveniente per le persone che si imbattono con le orde di ungulati affamati o assetati che perlustrano il territorio. La convivenza uomo cinghiale è un dato acquisito, a quanto pare, anche nelle nostre contrade. Il pericolo è in agguato solo quando al seguito di un branco ci sono i cuccioli.

Allora scatta un atteggiamento aggressivo e difensivo da parte della femmina adulta.