Atripalda: schianto sul raccordo Avellino-Salerno, motociclista in coma

Un centauro versa in gravi condizioni all'ospedale Moscati di Avellino in seguito a un incidente che si è verificato lungo il raccordo Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Atripalda.

Il motociclista, un 36enne avellinese, è andato a schiantarsi contro un'auto. Immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato in codice rosso nel nosocomio del capoluogo irpino. Il 36enne è in coma farmacologico. Gli agenti della Polizia Stradale di Avellino, diretti dal dirigente Alfredo Petriccione, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.