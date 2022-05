Cocaina nascosta in casa, 54enne scoperto e arrestato

Manette per un pusher di Altavilla Irpina. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno ammanettato un 54enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scaturito all’esito di una mirata attività info-investigativa nel corso della quale i poliziotti hanno acquisito elementi indiziari tali da presupporre che l’uomo avesse posto in essere un’illecita attività di spaccio. Pertanto gli agenti hanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione, dove sono stati trovati 12,35 grammi di cocaina, nonché due bilancini digitali di precisione oltre a materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi. Il 54enne dovrà anche rispondere anche del reato di minaccia a Pubblico Ufficiale. Non ha gradito la visita della polizia.

