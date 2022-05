Un chilo e 200 grammi di marijuana in casa, manette per un 50enne irpino

Preso con oltre un chilo e duecento di marijuana. Operazione della Polizia in Valle Caudina. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, in concorso con personale del Commissariato di Cervinara, hanno tratto in arresto un 50enne residente a Cervinara, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, nel corso della perquisizione a casa dell’uomo che era attenzionato da tempo, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un chilo 233 grammi di marijuana, un bilancino di precisione per il dosaggio delle singole dosi, 3.190 euro in banconote di vario taglio. E’ così scattato l’arresto. La Procura della Repubblica del capoluogo irpino ha disposto i domiciliari.