Comunali 2022, eletti 14 sindaci in Irpinia: Moretti a Solofra, Spagnuolo ad Atripalda

Sono 14 i nuovi sindaci eletti in Irpinia. A Solofra Nicola Moretti ha prevalso su Antonello D'Urso d'un soffio. Più staccata la vicesindaca uscente, Maria Luisa Guacci. Ad Atripalda Paolo Spagnuolo torna a vestire la fascia tricolore dopo cinque anni. Sconfitti Giuseppe Spagnuolo, finora sullo scranno più alto del municipio, e Annunziata Battista. Enrico Montanaro confermato sindaco di Baiano, Nunziante Picariello di Capriglia Irpina, Carlo Grillo di Chianche. Così come Giuseppe Pescatore a Fontanarosa, mentre a Grottaminarda trionfa Marcantonio Spera. A Sirignano, Antonio Colucci prende il testimone dal figlio Raffaele. Nella sfida a Gesualdo, prevale Domenico Forgione. Angelo Antonio Lanza si conferma a Flumeri, Nino Musto ottiene la vittoria a Pietradefusi. L'imprenditore Gerardo Santoli è il nuovo sindaco di Santo Stefano del Sole. Massimiliano Minichiello torna a ricoprire il ruolo di primo cittadino di Montemiletto e Montemarano rielegge per il terzo mandato Beniamino Palmieri.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Comunali 2022, Solofra: ballottaggio Moretti-D'Urso LE ELEZIONI Comunali 2022, Grottaminarda: Marcantonio Spera eletto sindaco LE ELEZIONI Comunali 2022, Montemiletto: Massimiliano Minichiello eletto sindaco