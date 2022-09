Da Foggia ad Avellino per commettere furti, prese tre rumene

Tre ladre bloccate dalla Polizia ad Avellino. Gli agenti della Sezione Volanti le hanno bloccate e sottoposte a controllo in via Capozzi. Alla vista degli agenti le tre donne rumene di 29, 21 e 15 anni, tutte provenienti da Foggia, hanno cercato di fuggire. Ma sono state raggiunge e fermate dai poliziotti. Tutte hanno precedenti per furto. E in zona, poco prima, erano stati commessi dei raid. Nei loro confronti è stato emesso il foglio di via obbligatorio da parte del questore Maurizio Terrazzi. Si indaga per capire se siano responsabili dei furti avvenuti in questa parte del capoluogo irpino negli ultimi giorni.