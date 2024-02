Detenuto manda all'ospedale un agente della Polizia penitenziaria

Aggressione nel carcere di Ariano Irpino. Un sovrintendente capo della polizia penitenziaria è stato preso a schiaffi e pugni da un detenuto che ha anche distrutto un computer nel reparto di infermeria. I fatti sono accaduti questa mattina.

L'agente è stato trasportato in ospedale. In soccorso dell'agente aggredito sono intervenuti i colleghi che con non poca difficoltà hanno bloccato l'aggressore. Quest'ultimo nei giorni scorsi aveva avuto già comportamenti aggressivi e aveva rivolto minacce agli agenti. Per lui è stato richiesto il trasferimento immediato. A divulgare la notizia sono stati i sindacati Uilpa e Sappe.

«Abbiamo provveduto ad inviare una nota al Prap Campania, per sollecitare un'azione preventiva volta a salvaguardare la sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario arianese e richiedere celerità nel trasferimento di detenuti facinorosi anche fuori regione», afferma Stefano Sorice segretario locale della Uilpa.

Per Tiziana Guacci segretaria regionale del Sappe, invece, «non sono più rinviabili azioni risolutive che pongano fine a tali azioni violente».