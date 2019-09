Domenica 15 Settembre 2019, 11:59

Domenica con i roghi nei boschi in provincia di Avellino. Il vento ha alimentato le fiamme che si sono sviluppate in contrada Spina a Montemiletto. Sono intervenuti con mezzi di terra gli addetti del Genio civile di Avellino coordinati dalla dirigente Claudia Campobasso. Fuoco anche in altre zone dell'Irpinia. Ulteriori incendi a Calabritto, Pietrastornina e Moschiano. Sono andati in fumo diversi ettari di bosco e di macchia mediterranea.