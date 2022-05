Valle Caudina, 32enne arrestato: con sé cocaina e anfetamine

Preso con cocaina e anfetamine dagli agenti del Commissariato di Polizia di Cervinara, in Valle Caudina. In manette un 32enne originario di San Felice a Cancello, residente a Paolisi, gravemente di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di mirata attività di indagine, svolta con prolungati e attenti servizi di osservazione, gli agenti hanno fermato il 32enne in prossimità di un’abitazione nella sua disponibilità ad Airola.

APPROFONDIMENTI IL CASO Cocaina e crack negli slip, arrestato in Irpinia pusher napoletano L'ARRESTO Droga e soldi falsi, manette per un 56enne

Caseificio sequestrato nel Sannio: prodotti non tracciati e carenze sanitarie

Alla vista dei poliziotti ha tentato di disfarsi di un sacchetto in cellophane, che è stato prontamente recuperato. All’interno è stata trovata cocaina del peso di un grammo e mezzo. La perquisizione in casa ha permesso di scoprire 6,8 grammi di anfetamine. In un’altra abitazione del 32enne sono stati scovati ulteriori 4,6 grammi di cocaina. Di qui, l'arresto.