Mercoledì 5 Settembre 2018, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 12:32

Due auto in fiamme nella notte in Irpinia. Il primo incendio si è verificato verso le 2 Summonte: le fiamme hanno interessato la parte posteriore di una Nissan Qashqai. Il secondo a Solofra dopo un paio di ore. Il fuoco ha distrutto una Audi A1. Entrambe le auto erano parcheggiate in prossimità delle abitazioni dei rispettivi proprietari. Nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Indagano i carabinieri di Avellino.