Cisl Poste, boom di consensi per Giovanni Pignataro

La CISL Irpinia Sannio esprime piena soddisfazione per il risultato ottenuto dall’ SLP-CISL di Avellino nelle ultime elezioni delle RSU/RLS.

Il plauso va al segretario Territoriale CISL Poste (Irpinia -Sannio) Giovanni Pignataro, che con il suo costante lavoro quotidiano sul territorio fra i lavoratori, insieme alla sua squadra, ha ottenuto 429 voti di lista su 766 votanti raccogliendo il consenso del 56% della forza lavoro dell’unità produttiva di Poste Italiane S.P.A. di Avellino e provincia.

L’ampio consenso è attestato dai ben 268 voti che ha ricevuto Pignataro e insieme a quelli dei candidati della sua lista, li ha portati a conquistare 8 RSU su 14 e 2 RLS su tre.

"Il risultato raggiunto rappresenta per me un grande onore e soprattutto una grande responsabilità nei confronti di tutti i lavoratori Irpini di Poste Italiane che mi hanno votato – ha commentato il Segretario provinciale CISL Poste Giovanni Pignataro - La fiducia che è stata riposta in me e nella grande famiglia CISL, mi darà ancora più slancio per continuare a dare il massimo impegno partecipando attivamente alle scelte che in futuro farà la nostra azienda, forte di questo 56% e sempre dalla parte dei lavoratori".