Eziolino Capuano, Lamberti condannato per entata estorsione e diffamazione

E’ stato condannato a quattro anni dal Tribunale di Avellino l’anchorman Rosario Lamberti per il reato di diffamazione e tentata estorsione ai danni dell’ex allenatore dell’Us Avellino, Eziolino Capuano.

Secondo l’accusa, Lamberti aveva chiesto cinquemila euro al mister per una campagna stampa a favore nel corso delle trasmissioni da lui condotte su JusTv. Capuano non accettò e presentò denuncia. Da lì partirono le indagini che portarono alla misura cautelare degli arresti domiciliari per Lamberti. Per quest’ultimo, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Gaita, è stata decisa anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.