La Digos indaga sulle violenze di ieri sera in centro città.Carabinieri e polizia hanno presidiato le strade. Identificate diverse persone. Nella serata dello scudetto al Napoli ad Avellino in viale Italia un gruppo di ultras incappucciati ha strappato le bandiere del Napoli dalle mani di chi stava festeggiando. In altri centri della provincia festeggiamenti davanti ai club Napoli a Montella e Monteforte, senza particolari problemi. Per evitare incidenti, il sindaco di Pratola Serra con ordinanza ha vietato festeggiamenti e accensione di mortaretti.