Monteforte, il sindaco torna a casa dopo l'intervento: fuochi e striscioni

Applausi, striscioni e fuochi d'artificio. La comunità abbraccia il suo sindaco che, nella serata di ieri, ad undici giorni dall'intervento per l'asportazione del macro adenoma all'ipofisi cui si è sottoposto all'Istituto Carlo Besta di Milano, ha fatto rientro a casa. Ieri mattina, l'ultimo consulto con il professore Paolo Ferroli, Primario dell'Unità Operativa di Neurochirurgia che lo ha operato, che gli ha dato il via libera per il viaggio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati