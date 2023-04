Furgone in fiamme mentre è in viaggio, autista salvo in extremis

Paura lungo la SS7 al chilometro 296,800, nel territorio di Montemiletto. Un furgone ha improvvisamente preso fuoco mentre viaggiava. Il conducente mentre guidava si è accorto della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore e ha accostato. E’ riuscito ad abbandonare il veicolo appena in tempo. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. I caschi rossi hanno poi messo in sicurezza l’intera area. Per l’uomo che era alla guida, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.