Neonato morto in una clinica di Avellino. È stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica del capoluogo irpino. La tragedia è avvenuta alla fine di settembre. Due i gemelli nati, uno di loro purtroppo è deceduto. Da qui la denuncia dei genitori, una coppia salernitana. Cinque medici hanno ricevuto un avviso di garanzia. Un provvedimento necessario per consentire ai diretti interessati di nominare consulenti di parte in considerazione del fatto che la procura ha disposto l'autopsia sul corpicino del piccolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA