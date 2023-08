Geolier ad Avellino, 280 interventi della Misericordia tra colpi di calore e spray urticante

Al concerto di Geolier come in ogni iniziativa pubblica, si sono verificati piccoli e grandi inconvenienti. Durante l'esibizione davanti a 10 mila spettatori, un uomo ha strappato la collanina d'oro a un giovane.

Nella fuga, ha spruzzato spray urticante sulle presenti colpendo agli occhi tre giovani. Sulla vicenda indaga la polizia. Oltre ai tre medicati che sono stati colpiti dallo spray, la Misericordia (50 volontari, 8 ambulanze) ha effettuato 280 interventi in tutto (colpi di calore e attacchi di panico) di cui 150 durante il concerto, gli altri nelle ore precedenti. Nessuno dei ragazzi soccorsi ha dovuto ricorrere a cure ospedaliere.

Geolier è in tour dal 3 giugno al 6 settembre.

Prezzo medio del biglietto 35 euro. Tre le serate gratuite: Visciano (26 luglio), Avellino (appunto il 2 agosto) e Quindici (il 6 settembre). Circa le spese siamo sui 90mila euro per il cachet più 10% di iva, più i costi di accoglienza e sicurezza superiori a quelli complessivi del summer fest in corso ad Avellino per motivi di ordine pubblico. Il conto totale viene 117.266 euro. Sul tema dell'incoming infine nel mini sondaggio del Mattino su 7 B&b avellinesi che hanno risposto, 3 hanno avuto ospiti giunti per il concerto. In totale 5 camere occupate in città.