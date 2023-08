Già in migliaia in attesa di Geolier

In migliaia in attesa già nel pomeriggio. Attesa per il concerto di questa sera di Geolier all'arena Smile di Avellino nei pressi dello stadio Partenio. Molto consistenti le misure di sicurezza predisposte dal prefetto Spena con il cordinamento del questore Pepe. Controlli rigorosi di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sono in corso.

Numerose le pattuglie della polizia municipale in strada fin da stamattina per assicurare il rispetto del piano traffico.Sono già circa 2500 le persone che si sono sistemate nel piazzale in attesa del live previsto intorno alle 21.30. In particolare sono presenti nel piazzale giovanissimi, spesso accompagnati dai genitori. Smentite dalla questura voci su risse che sarebbero avvenute in mattinata.