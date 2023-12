Con la benedizione di Don Vitaliano Della Sala e il classico taglio del nastro, ieri mattina è stata inaugurata con l'apertura di un ristorante McDonald's la galleria commerciale "Airone" dell'Autostazione Air di via Fariello ad Avellino. Si tratta di una delle attività della catena americana più grande d'Italia tra quelle su un solo piano. Soddisfatto per l'avvio l'amministratore unico di Air Campania spa, Anthony Acconcia, che ha svelato i prossimi step e annunciato importanti novità sul sistema del trasporto pubblico locale in città. A partire dalla metro leggera e dalla linea per Roma.

APPROFONDIMENTI Bellizzi, la direttrice del carcere: «Qui 81 agenti in meno, serve aiuto» Autoriciclaggio ed evasione, tre anni a De Cesare: si chiude il processo Sidigas Sequestrati 80 mila giocattoli pericolosi nel negozio cinese

«Terminati i lavori a corso Umberto I spiega il manager abbiamo bisogno di qualche giorno per fare un po' di manutenzione alle circolari che sono rimaste ferme per diversi mesi ma con la riapertura delle scuole ripartirà anche la metropolitana leggera. A gennaio, inoltre, attendiamo l'autorizzazione del Ministero per far riprendere le corse sulla linea Avellino-Roma. Mentre abbiamo già predisposto il parallelo rafforzamento della linea che già esiste tra il capoluogo irpino e l'Alta Velocità e quella per Campobasso».

Una riflessione, poi, sugli autobus a disposizione della società del tpl. «Sapevamo di scontare un parco mezzi molto datato - afferma Acconcia - ho ereditato un blocco di veicoli per il trasporto pubblico tra i più vecchi della Campania. Adesso, però, siamo riusciti ad avere 244 nuovi mezzi, risultando la società con maggiori bus in assegnazione. Già arrivati 5 mezzi elettrici, con gli altri che sono attesi nel 2024 riusciremo ad alzare di un bel po' l'asticella dei servizi offerti».

Intanto, c'è soddisfazione per la partenza della galleria commerciale dell'autostazione. «Non potevamo cominciare meglio dice il dirigente - avevamo annunciato il McDonald's e siamo riusciti a portarlo qui. La struttura prende forma e si va sempre più arricchendo. A gennaio apriranno altre attività sul piano commerciale: un'altra attività di ristorazione, un bar, un tabacchi, una parafarmacia ed altri negozi. Mentre al piano inferiore aspettiamo di inaugurare un supermercato e una palestra. L'obiettivo è rendere l'autostazione sempre più un punto di riferimento per la città. Per questo abbiamo riaperto anche il parcheggio che resterà gratuito ancora per poche settimane, in attesa di completare la gara di affidamento per la sua gestione».

Nell'ala nord, invece, oltre all'infopoint della società, sono già operativi gli uffici della direzione generale, quello delle relazioni con il pubblico, l'ufficio comunicazione, prodotti del traffico e l'ufficio legale di Air Campania. Inoltre, nei primi mesi del 2024 nell'ala sud saranno attivi gli uffici del PRA e dell'ACI. Ma non è tutto. «Nella struttura conclude Acconcia - si stanno già montando ben 84 telecamere contro la micro delinquenza che continua a far danni. Ne ho parlato anche con il questore. A breve, poi, saranno installati i tabelloni elettronici per le informazioni ai viaggiatori, con orari delle corse ed eventuali ritardi. Mentre, sempre a gennaio saranno montate alle fermate dei bus di Avellino, come a Caserta, 500 paline intelligenti. Pian piano recupereremo il tempo perduto». Presente al taglio del nastro la licenziataria del McDonald's, Cecilia Snichelotto, che ha confermato come, con 700 mq e 302 posti a sedere tra interno ed esterno, il ristorante appena aperto sia uno dei più grandi d'Italia su un solo piano: «Ci lavoreranno 45 persone, tutte con contratti stabili».