Impatto auto-moto, centauro 29enne grave in ospedale

Un centauro di 29 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla ex statale 400 a Lioni. Il 29enne del posto, in sella alla sua moto, ha tamponato una vettura che procedeva nella stessa direzione, con a bordo due coniugi. Il motociclista è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza, finendo poi contro un palo della luce. E’ stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. Ha riportato fratture multiple. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, i carabinieri di Morra de Sanctis e i vigili del fuoco del locale distaccamento. I militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata dal sinistro.