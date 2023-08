Grottaminarda, va a fuoco l'impianto fotovoltaico della scuola

Va a fuoco l'impianto fotovoltaico dell'istituto scolastico di Grottaminarda. Una squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento è intervenuta in via De Gasperi per l'incendio che ha interessato l'impianto fotovoltaico del plesso scolastico. Il pronto intervento ha permesso ai caschi rossi lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell'edificio. Alla base delle fiamme potrebbero esserci cause legate a un problema di carattere tecnico. Avviati gli accertamenti per capire l'origine delle fiamme che hanno provocato danni.