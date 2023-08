Roccabascerana: picchia madre e sorella, poi aggredisce i carabinieri

Picchia madre e sorella, poi aggredisce i carabinieri. Ma è stato bloccato e denunciato. I militari della Stazione di Roccabascerana hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un 35enne della provincia di Benevento ritenuto responsabile di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A seguito di una segnalazione giunta al 112, l’operatore ha disposto l’immediato intervento di una pattuglia presso un’abitazione di Roccabascerana dov’era stata segnalata una lite in famiglia: un uomo, in evidente stato di agitazione psicofisica, si era presentato a casa della madre, dando vita a una discussione senza un motivo apparente, culminata in un’aggressione fisica ai danni della madre e della sorella dello stesso.

Il 35enne, già noto alle forze dell’ordine, da subito non ha fatto mistero di non gradire la presenza dei militari: invitato a mantenere la calma, per tutta risposta, in un’escalation di livore, si è scagliato anche contro i carabinieri. È stato solo grazie alla prontezza di riflessi del militare fatto segno dell’aggressione (che comunque è stato colpito e ferito, fortunatamente in modo non grave) e all’immediato intervento del collega, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze. Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, l’esagitato è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Benevento.