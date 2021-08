In giro con un'ascia, bloccato 60enne pregiudicato

È stato bloccato mentre era in giro con un'ascia. Nei guai un 60enne di Montella. Porto di armi od oggetti atti ad offendere, rifiuto di fornire le proprie generalità e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza: sono le accuse di cui dovrà rispondere il 60enne di Montella, già gravato da precedenti di polizia, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L’automobilista, fermato a Montella dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, ha rifiutato l’invito sia di fornire le proprie generalità sia quello -nonostante l’evidente sintomatologia- di sottoporsi al test alcolemico. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’uomo ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo e, all’esito della perquisizione, nell’auto è stata rinvenuta un’ascia di cui non era in grado di giustificarne il porto. L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro.