Incidente sul lavoro in Valle Caudina, anziano muore decapitato dalla motosega

Resta quasi decapitato dalla motosega, la tragedia in Irpinia. A perdere la vita un anziano. A San Martino Valle Caudina, un 74enne del posto, mentre era all’interno del suo garage, intento molto probabilmente a effettuare interventi di manutenzione a una motosega, ha perso il controllo dell’attrezzo ferendosi gravemente al collo.

APPROFONDIMENTI SAN DONATO Lecce, operaio muore a 29 anni folgorato dal cavo dell'alta... ALESSANDRIA Davide Scanio morto in fabbrica per un incidente, aveva 32 anni.... TERMINILLO Terminillo, muore Antonio Muredda, l’osteopata della Nazionale:...

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e personale sanitario che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’anziano. I militari hanno avviato le indagini per cercare di fare piena luce sul dramma.