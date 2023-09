Intascano fondi comunitari senza averne diritto, denunciati imprenditori agricoli

Fondi comunitari indebitamente percepiti, nei guai due imprenditori agricoli di Ariano Irpino e Montecalvo Irpino.

Avrebbero intascato oltre 230mila euro senza averne diritto.

I militari della Guardia di Finanza di Avellino hanno constatato una indebita percezione di contributi comunitari a danno del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per un importo pari a 232.676,00 euro, in violazione della norma in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

L’attività, condotta dai finanzieri della Compagnia di Ariano Irpino, ha consentito di individuare i due imprenditori agricoli che, per il periodo dal 2013 al 2022, mediante l’esposizione di dati falsi nelle domande di accesso al beneficio, hanno indebitamente percepito i contribuiti comunitari. Entrambi sono stati denunciati e dovranno restituire l’intera somma.