Furto del defibrillatore pubblico, Spera: «Sarà ripristinato»

Alle parole di «delusione e sconcerto» espresse l’altro giorno dal presidente della Pubblica assistenza di Grottaminarda, Michele De Luca, dopo il furto del defibrillatore, segue la determinazione del sindaco del comune dell’Alta Irpinia Marcantonio Spera, pronto a reintegrare l’apparecchio mancante. Nulla sarà lasciato al caso. E così, dopo il furto perpetrato ai danni della comunità grottese (lo strumento salvavita è stato sottratto dalla teca posizionata in via Valle), le indagini puntano a far luce e smascherare il vile gesto. Strategica l’azione dei carabinieri della locale stazione ai quali è stata sorta denunci da parte dell’Anpas nelle prime ore di martedì scorso.

I militari dell’Arma, subito dopo la denuncia, hanno provveduto immediatamente ad acquisire le registrazioni delle videocamere site nei pressi della colonnina di defibrillazione che, non a caso, è stata installata (così come le altre) in aree videosorvegliate. A Grottaminarda grazie ad una stretta sinergia tra il Comune e l’associazione di volontariato lo scorso mese di agosto sono state installate, ricevute in donazione dalla Pubblica assistenza appunto, tre dispositivi posizionati in punti nevralgici.

E, intanto, il sindaco Marcantonio Spera annuncia: «A breve provvederemo a reintegrare il defibrillatore mancante, a posizionare un altro a Carpignano migliorandone le protezioni, e ad iniziare i percorsi di preparazione all’utilizzo. Ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano ad individuare i responsabili del furto».

L’opera dei volontari prosegue senza sosta: «Augurandoci che episodi del genere non si verifichino mai più, pur avendo per adesso un apparecchio in meno, continueremo nel nostro lavoro di solidarietà e volontariato, consapevoli di garantire al prossimo la giusta assistenza», aggiunge il presidente Michele De Luca.