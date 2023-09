Città cardioprotetta, la mappa dei defibrillatori

Benevento città cardioprotetta, Benevento, domenica 24 settembre la presentazione ufficiale del progetto dopo la messa a punto degli ultimi dettagli: lo annuncia il consigliere comunale delegato Luca De Lipsis. Prevista una una fase dimostrativa in due sessioni: la mattina dalle 11.30 e il pomeriggio dalle 17.30. Si effettueranno delle dimostrazioni sulle manovre anti-soffocamento e di disostruzione prime vie aeree dell’adulto, del bambino e del lattante, manovre Blsd e utilizzo del defibrillatore semiautomatico (Dea), anche con video dimostrativi. Sarà anche effettuato un mass training aperto alla popolazione. Gli stand della Misericordia, del 118 e della Cri di Benevento, co-promotori dell’evento insieme al Comune di Benevento, saranno in piazza Castello, in piazza Roma e nello spazio antistante piazza Orsini (in caso di meteo avverso, la dimostrazione avverrà negli spazi di palazzo Paolo V).

A breve saranno posizionati in città defibrillatori semiautomatici in alcune zone individuate dalla consigliera comunale con delega alle contrade, Loredana Iannelli, ed in particolare in zona Corso (prefettura), Capodimonte (davanti alla chiesa San Giuseppe Moscati), Rione Libertà (davanti all'Auditorium spina verde), Madonna della Salute (ex edificio scolastico), San Vitale (ex edifico scolastico) e Masseria Olivola.