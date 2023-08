Benevento cardioprotetta, ecco 6 defibrillatori

«Benevento città cardioprotetta», il progetto entra nel vivo. Il consigliere delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis e il capo dell'Ufficio di Gabinetto del sindaco Gennaro Santamaria hanno coordinato una riunione con gli Ordini professionali e le associazioni che sosterranno l'iniziativa donando al Comune 6 defibrillatori. In campo per ora Ordine dei Medici, Ordine degli Infermieri, Federfarma, Lions (Benevento Host e Arco Traiano) e Rotary.

«I defibrillatori - ha spiegato De Lipsis - saranno posti nei punti della città più distanti dagli ospedali.

Nei prossimi giorni sottoscriveremo un protocollo d'intesa con Asl, la Croce Rossa Italiana e la Misericordia e ufficializzeremo la data di una giornata di sensibilizzazione con esercitazioni per le manovre-salva vita in età adulta, pediatrica e neonatale, simulazioni di massaggio cardiaco con manichini e dimostrazioni pratiche per utilizzo di defibrillatori semi-automatici».

Attenzione soprattutto alle aree rurali della città, ha aggiunto la consigliera delegata alle contrade Loredana Iannelli, per mitigare le conseguenze di una maggiore lontananza dai centri di cura e dagli ospedali. Dal canto suo il sindaco Clemente Mastella ha ringraziato le associazioni «per una forma di cultura del dono che attraverso noi si concretizza in un beneficio concreto per la comunità».