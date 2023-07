Nuovo defibrillatore a Procida: «Così salviamo tante vite»

Il progetto “l’Origano”, della giornalista, divulgatrice scientifica e scrittrice Olga Fernandes, sbarca a Procida. In particolare, a Marina di Corricella, splendida località dell’isola, conosciuta fra l’altro per aver fatto da ambientazione a molte scene del film “Il Postino” di Massimo Troisi.

L'imprenditore Giuseppe Di Nunzio, prima del concerto della tribute band “Queen of Bulsara”, organizzato nel suo locale “KK Ouets”, annuncia l’installazione di un defibrillatore all’interno della sua attività.

«Installare defibrillatori nelle località turistiche - commenta Olga Fernandes - è molto importante, poiché spesso purtroppo chi accusa malori mentre è al mare o in spiaggia deve fare i conti con la difficoltà di arrivo dei soccorsi.

In particolare alla Marina Corricella, caratterizzata da un accesso tramite scale, che impedisce l’arrivo in loco di ambulanze e mezzi di soccorso. Avere un defibrillatore tempestivamente a portata di mano contribuisce a salvare vite, e tutti i titolari di attività che stanno aderendo alla nostra iniziativa vanno ringraziati per il loro impegno e la loro sensibilità».