Lunedì 20 Maggio 2019, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investito mentre va in farmacia. Un trentenne è stato travolto da un'auto lungo via Sabino Cocchia, nel centro del Comune di Cesinali alle porte della città capoluogo. L'automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi al giovane. Nel giro di poco tempo sono giunti sul posto anche i carabinieri della stazione di Aiello del Sabato e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il trentenne all'ospedale "Moscati" di Avellino. Ha riportato ferite agli arti inferiori e su altre parti del corpo. I sanitari lo hanno sottoposto ad una serie di accertamenti per scongiurare ogni altro problema. I militari stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.