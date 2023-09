Furti a raffica, maxioperazione a Mirabella Eclano: 162 persone identificate

Maxioperazione di controllo disposta dalla Questura di Avellino nel Comune di Mirabella Eclano, a seguito della decisione assunta dal prefetto Paola Spena. I servizi straordinari sono stati predisposti per prevenire i reati in genere e in particolare a contrastare i reati predatori e furti in appartamento, in aumento negli ultimi giorni.

Posti di controllo sono stati dislocati sulle principali arterie stradali del comune irpino e nei pressi delle località Santa Caterina, Pianopantano, Ponte Concezione, Calore e contrada San Michele.

Sono state impiegate pattuglie del Commissariato di Ariano irpino, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Sono stati controllati 86 veicoli, identificate 162 persone, delle quali 27 con precedenti di polizia e verificati 4 esercizi commerciali.