Incendi nei boschi della provincia di Avellino nonostante il periodo autunnale. Pomeriggio di fuoco a Monteforte Irpino. In fiamme oltre ventimila metri quadrati di alberi e sottobosco alla località Favati del comune dell'hinterland di Avellino. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione civile regionale e del Genio civile di Avellino coordinati dalla dirigente Claudia Campobasso. Notevole il lavoro per cercare di circoscrivere il rogo. La zona interessata dall'incendio è particolarmente impervia. Ignote le cause che hanno determinato le fiamme.

