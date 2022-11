Ladri napoletani e salernitani in trasferta in Irpinia, bloccati

Ladri salernitani e napoletani bloccati in Irpinia, sul territorio di Mirabella Eclano. Nel corso delle verifiche da parte dei Carabinieri della locale Compagnia sono state bloccate sei persone nei pressi di abitazioni isolate. Si tratta di soggetti tra i 30 e i 55 anni, tutti con precedenti specifici, provenienti dalle province di Salerno e Napoli. Alla richiesta dei militari circa la loro presenza nei paraggi di quelle casa non hanno saputo dare spiegazioni. Per loro è scattato il Foglio di Via Obbligatorio.