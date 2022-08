Ladri napoletani e salernitani pronti a compiere furti in Irpinia

Pronti a commettere furti tra il Serinese e la Valle dell’Irno. In otto sono stati sorpresi dai Carabinieri. Nell’ambito di servizi mirati svolti dalla Compagnia Carabinieri di Solofra in queste zone già nel mirino dei ladri, i militari dell’Aliquota Radiomobile e delle locali Stazioni hanno intercettato e proceduto al controllo di tre veicoli sospetti con a bordo complessivamente 8 uomini delle province di Napoli e Salerno, già tutti noti alle forze dell’ordine. Alla specifica richiesta da parte dei Carabinieri, non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quei comuni. Dopo gli accertamenti di rito, per le persone intercettate sono scattati i fogli di via obbligatorio.

