Furti nei negozi dell'Alta Irpinia, catturati due ladri napoletani

Presi due ladri napoletani che avevano compiuto furti in esercizi commerciali dell'Alta Irpinia. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Montella, supportati da quelli della Stazione di Napoli Borgo Loreto, hanno dato esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta di questa Procura, nei confronti di un 21enne e un 30enne, entrambi domiciliati a Napoli, gravemente indiziati del reato di furto aggravato e continuato in concorso. L'attività trae origine dalla denuncia di due furti perpetrati lo scorso mese di febbraio in esercizi commerciali di Montella. Nel corso degli accertamenti, i Carabinier hanno proceduto all'acquisizione di utili informazioni nonché delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, delineando un quadro probatorio che ha portato all'emissione del provvedimento.