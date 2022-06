Ladri napoletani in trasferta in Alta Irpinia, sorpresi e bloccati

Ladri napoletani in trasferta in Alta Irpinia. A Montella, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri della locale Stazione hanno intimato l’alt ad un veicolo sospetto con a bordo due uomini della provincia di Napoli, già noti alle forze dell’ordine.

Alla specifica richiesta da parte dei militari, i due non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in Alta Irpinia. Dopo gli accertamenti di rito, a carico dei due è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

Furti nei negozi dell'Alta Irpinia, catturati due ladri napoletani