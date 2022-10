In giro di notte tra le case dell'Alta Irpinia, bloccati due ladri

Ladri in giro di notte in Alta Irpinia. A Caposele, in orario notturno, i Carabinieri della locale Stazione hanno intercettato e proceduto al controllo di un 31enne e di un 46enne di Napoli, già noti alle forze dell’ordine per reati contro in patrimonio. La presenza dei due ha messo in allarme i residenti che hanno chiesto l’intervento degli uomini dell’Arma. Per i due, che non sono stati in grado di fornire un valido motivo circa la loro presenza nel comune irpino, dopo gli accertamenti di rito è scattata l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.