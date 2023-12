Grottaminarda, concessa la cittadinanza onoraria a Mario Nicola Ferrante

Il consiglio comunale Grottaminarda nel corso di una seduta straordinaria, ieri ha votato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Mario Nicola Vittorio Ferrante, direttore generale dell’Asl di Avellino per «i meriti straordinari e l’impegno dimostrato per la crescita e lo sviluppo socio sanitario ed economico della città».

Nell’aula consiliare Sandro Pertini a Palazzo Portoghesi presenti sindaci, esponenti politici, dirigenti e dipendenti Asl. Anche l’Università rappresentata dal rettore di Unisannio Gerardo Canfora. E naturalmente, in sala con la sua famiglia presente il direttore Ferrante.



Il sindaco Marcantonio Spera nell’enunciare il curriculum ha sottolineato come «Grottaminarda, l’Ufita, l’Irpinia stiano vivendo un processo di sviluppo sociale e politico che si concretizza anche nel sistema sanitario locale grazie al direttore Ferrante, una delle menti illuminate della nostra regione che sta costruendo il futuro delle nostre zone interne».