Il ponte di via Vallara, alla periferia di Torrette, è a rischio e l'amministrazione ne ordina l'abbattimento. Il monitoraggio del territorio resta una delle priorità, soprattutto in una fase che, sotto il profilo meteorologico, presenta anomalie e criticità che non possono e non devono essere sottovalutate. L'ultimo intervento in tal senso è stato disposto proprio per eliminare un fattore di rischio in casi di forti piogge. A seguito delle alluvioni del 9 e 10 agosto scorsi, infatti, si era registrato il crollo del ponte che sovrasta il Vallone Segreto in via Vallara, una delle traverse di via Nazionale, alla località Torrette. Un tratto che non incide sulla viabilità cittadina ma che potrebbe, in caso, di eventi atmosferici importanti, produrre conseguenze nefaste. Di qui la decisione di eliminare l'elemento di rischio.

I sopralluoghi effettuati dall'ufficio tecnico insieme ai Vigili del Fuoco e al Genio Civile avevano confermato la sussistenza di un pericolo imminente e concreto per l'incolumità pubblica e privata. Un eventuale e possibile crollo del manufatto, infatti, avrebbe determinato l'ostruzione del vallone. In caso di piogge forti, come quelle che nelle ultime ore si sono abbattute sulla provincia irpina, i detriti accumulati non avrebbero consentito il regolare deflusso delle acque, ostruendo una delle più importanti arterie di scarico delle acque piovane, compromettendo, di fatto, l'intero sistema di regimentazione. Un po' il fenomeno che si era verificato a Monteforte Irpino alla località Pastelle, allorquando la determinazione di un tappo aveva fatto riversare sul centro del paese un grosso quantitativo di acqua e detriti.

La salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico resta tra le priorità dell'amministrazione D'Alessio che da tempo ha avviato un piano di pulizia e sistemazione dei valloni che attraversano il territorio urbano. Nella parte alta del paese è in fase di ultimazione l'intervento da parte degli operai della comunità montana per rimuovere ostacoli, rifiuti e tutto quanto possa impedire un regolare deflusso delle acque. Nella stessa ottica va letta la stesura del progetto di messa in sicurezza del Vallone Arena, sulle cui sponde nel tempo sono stati edificate diverse costruzione. Il piano, per un valore di circa 800mila euro, punta non solo ad aumentare la sicurezza ma anche a creare interventi di ingegneria ambientale in grado di rendere accoglienti e frequentabili le aree verdi a ridosso dell'alveo.