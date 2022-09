Maltempo in Irpinia, danni e paura: esondato il Sabato, strada chiusa

Notte di paura, danni e disagi in Irpinia a causa del maltempo. Il fiume Sabato è esondato tra Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino. Una strada di collegamento tra i due comuni è stata chiusa al traffico. Per i vigili del fuoco è stata una notte di superlavoro. Almeno trenta gli interventi effettuati. Le zone più colpite sono state Volturara Irpina, Montella, Lioni, area Serine e Valle dell’Irno. A Serino in Raffaele Rocco si è registrato uno smottamento con discesa di acqua e detriti nell'abitato. Sempre a Serino allagamenti n via Grego, così come a Solofra dove ci sono stati disagi anche nella piazza del municipio. Garage e scantinati allagati in Alta Irpinia.