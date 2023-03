Montoro, certificati anche da casa con l'anagrafe digitale

Buone notizie per i cittadini di Montoro che potranno presentare le richieste per ottenere certificati e documenti on line, senza doversi recare in Comune. Infatti, ci sarà l'opportunità di effettuare tali incombenze attraverso internet ricevendo gli esiti in formato digitale a casa propria.

D'ora in poi niente più file o inutili attese in municipio, basterà un click per accedere ai servizi. L'ente azzera le distanze con i cittadini per i quali, a giorni, sarà sufficiente essere in possesso di una Identità digitale (Spid) o di una Carta d'identità elettronica corredato dal proprio Pin, per poter accedere ai servizi telematici. Con un computer, un tablet o anche uno smartphone, sarà possibile entrare nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e accedere allo Sportello telematico polifunzionale.

Nel primo caso basterà digitare https://www.anagrafenazionale.interno.it così da poter ottenere, in maniera immediata e in autonomia, i certificati: di nascita; di cittadinanza; anagrafico di matrimonio; di stato libero; anagrafico di unione civile; contratto di convivenza; di esistenza in vita; di residenza e residenza Aire o anche di residenza in convivenza; di stato civile; stato di famiglia e stato di famiglia Aire; stato di famiglia con rapporti di parentela.

Per accedere allo Sportello telematico, invece, basterà digitare https://sportellotelematico.comune.montoro.av.it, qui si potranno presentare le istanze relative a diversi ambiti, quali: ambiente; ecologia; servizi demografici e servizi sociali; tributi; polizia locale; lavori pubblici e mobilità urbana; servizi cimiteriali; servizi scolastici e per l'infanzia; patrimonio; edilizia; urbanistica.

Inoltre, attraverso il sito istituzionale https://www.comune.montoro.av.it e l'app Municipium, i cittadini potranno ricevere informazioni sulle attività dell'Ente, notizie ed eventi in programma.