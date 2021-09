Montoro, ragazza ventenne bloccata con l'eroina in auto

Una ventenne è stata presa con l’eroina dai Carabinieri. I militari sono entrati in azione a Montoro. Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è l’accusa di cui dovrà rispondere la ragazza, denunciata dai militari della locale Stazione. La pattuglia era impegnata in un normale servizio perlustrativo svolto in orario pomeridiano, quando ha intimato l’alt all’auto condotta dalla ragazza. L’anomalo atteggiamento manifestato dalla giovane ha indotto i Carabinieri ad approfondire l’accertamento e, all’esito della perquisizione personale e veicolare, è stato rinvenuto un involucro con all’interno 10 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina. La droga è stata sequestrata e la ventenne denunciata alla Procura della Repubblica di Avellino.