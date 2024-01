Non riuscivano a mettersi in contatto con lui, 78enne trovato cadavere

Un uomo di 78 anni è stato trovato cadavere all'interno del suo appartamento in via Partenio a Mercogliano. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a fare la macabra scoperta. Erano stati allertati da parenti e vicini che non riuscivano a mettersi in contatto con l'anziano.

La squadra è salita al secondo piano dello stabile e una volta entrata nell'abitazione ha rinvenuto il corpo dell'uomo privo di vita. Il decesso è stato constatato dai sanitari del 118 giunti sul posto, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi di propria competenza.