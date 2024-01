«Ti ammazzo, ti faccio a pezzettini e ti butto in un tombino». «Vuoi vedere che esco e ti sparo». Questo il tono delle minacce che Pellegrino Crisci, 40enne di Sirignano, rivolgeva alla sua ex compagna Michela Principe, prima e dopo il grave episodio avvenuto il 19 giugno 2023, quando armato di pistola esplose diversi colpi contro l’auto della sua ex, ferendola al braccio e al torace e contro due militari intervenuti per bloccarlo. L’uomo ristretto nel carcere di Agrigento – difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero – è accusato anche del tentato omicidio anche dei due carabinieri che lo inseguivano a Sirignano per fermare la sua folle corsa per i comuni del Mandamento. Nei loro confronti proferì le minacce «allora vi devo uccidere» ed esplose un colpo contro i militari in modo inequivocabile da cagionargli la morte. Dopo la chiusura delle indagini da parte del pm Luigi Iglio, la difesa ha venti giorni per presentare le memorie difensive.