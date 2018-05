Venerdì 11 Maggio 2018, 22:44 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 23:54

Imprenditore di 41 anni sorpreso in auto con una prostituta a fare sesso tenta di corrompere i poliziotti. Gli agenti della Sezione Volanti lo hanno scovato con una 22enne salernitana appartato nel nucleo industriale di Avellino. «Non mi rompete. Lo fanno tutti. Posso farvi un regalino», ha detto agli uomini in divisa. Ma per lui è scattata la denuncia.